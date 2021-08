Quasi un milione di euro per finanziare due asili nel ravennate (Di sabato 7 agosto 2021) A Russi e Conselice Quasi 1 milione di euro per due progetti finanziati dal Governo. Lo annuncia il deputato romagnolo Marco Di Maio. '770mila euro saranno destinati al Comune di Conselice per il ... Leggi su ravennatoday (Di sabato 7 agosto 2021) A Russi e Conselicediper due progetti finanziati dal Governo. Lo annuncia il deputato romagnolo Marco Di Maio. '770milasaranno destinati al Comune di Conselice per il ...

Advertising

stechio : @UmberHouse @AngeloMassimi @GiacomoGorini Questa storia che non si vaccina in pandemia è una stupidaggine. Nel ‘73… - underpressvrev : RT @AcmDuivel: Quanto mi sono caduti Ramos e Messi mamma mia. Finire (o quasi) la loro carriera di campioni in Ligue 1 solo per racimolare… - MattiaRossi_9 : RT @AcmDuivel: Quanto mi sono caduti Ramos e Messi mamma mia. Finire (o quasi) la loro carriera di campioni in Ligue 1 solo per racimolare… - Pasqual01350178 : @enrico1988stip1 Aspetta però la juve in 3 anni ha ricapitalizzare per 700 milioni di euro l i ter ha avuto presti… - 6fbd0b4740824c2 : RT @AcmDuivel: Quanto mi sono caduti Ramos e Messi mamma mia. Finire (o quasi) la loro carriera di campioni in Ligue 1 solo per racimolare… -