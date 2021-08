Oro nella 4×100, l’emozione di Tortu: “Ho deciso che sarebbe stata la gara della mia vita quando ho visto gli avversari prima della partenza” (Di sabato 7 agosto 2021) “Mentre camminavo e vedevo gli avversari, ho deciso che sarebbe stata la gara della mia vita“. Così Filippo Tortu racconta ciò che ha vissuto prima e durante la gara leggendaria della 4×100, in cui gli azzurri hanno vinto l’oro. “Se non mi avessero consegnato il testimone – ha scherzato – li avrei ammazzati”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) “Mentre camminavo e vedevo gli, hochelamia“. Così Filipporacconta ciò che ha vissutoe durante laleggendaria, in cui gli azzurri hanno vinto l’oro. “Se non mi avessero consegnato il testimone – ha scherzato – li avrei ammazzati”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

