Nessun incontro tra l' agente di Insigne e il Napoli | Pisacane in Abruzzo per un altro motivo

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fornire alcuni aggiornamenti di calciomercato. Ecco quanto evidenziato: "L'agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, è stato a Pesco Costanzo in Abruzzo non per incontrare il Napoli ma per sistemare alcuni affari immobiliari e altre operazioni di mercato che non coinvolgono gli azzurri. Al momento non è previsto Nessun incontro tra le parti, il Napoli non ha contattato l'agente di Insigne. Si aspetterà fine ...

