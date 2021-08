Messi PSG, manca ancora l’accordo: filtra ottimismo tra le parti (Di sabato 7 agosto 2021) Lionel Messi è in attesa dell’offerta contrattuale ufficiale del Paris Saint Germain: ecco le prossime mosse per la trattativa Lionel Messi domani in conferenza stampa dirà addio al Barcellona: appuntamento alle 12 nella sala stampa del Camp Nou con la Pulce che racconterà il suo addio. La nuova destinazione, sempre più probabile, è il Paris Saint Germain. Come riportato da Fabrizio Romano però manca ancora la stretta finale: Messi attende l’offerta ufficiale da parte del PSG per il suo contratto ma c’è fiducia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Lionelè in attesa dell’offerta contrattuale ufficiale del Paris Saint Germain: ecco le prossime mosse per la trattativa Lioneldomani in conferenza stampa dirà addio al Barcellona: appuntamento alle 12 nella sala stampa del Camp Nou con la Pulce che racconterà il suo addio. La nuova destinazione, sempre più probabile, è il Paris Saint Germain. Come riportato da Fabrizio Romano peròla stretta finale:attende l’offerta ufficiale da parte del PSG per il suo contratto ma c’è fiducia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

