L’ex del principe Harry ha rotto con lui dopo aver partecipato alle nozze di William e Kate

(Di sabato 7 agosto 2021) C’è chi, come Kate Middleton, non teme affatto gli impegni richiestid alla vita di corte. E chi, come Chelsy Davy, ne è terrorizzata. Per chi non si ricordasse questo nome, Chelsy è stata la prima fidanzata “seria” del principe Harry, tanto da essere stata invitata come sua accompagnatrice ufficiale al royal matrimonio di William e Kate, avvenuto il 29 aprile 2011 a Londra, nell’Abbazia di Westminster, mandato in onda in diretta televisiva.