La fine delle conferenze stampa-gogna è un piccolo passo verso il ripristino dello stato di diritto (Di sabato 7 agosto 2021) Per anni mi sono chiesto come fosse possibile conciliare con il principio costituzionale della presunzione d'innocenza lo spettacolo regolarmente offerto da tutte le televisioni e da tutti i giornali, con semplici indagati già minutamente descritti in mondovisione, in solenni conferenze stampa, come criminali incalliti, non meno vili che esecrabili, capaci delle azioni più spregevoli. Prima ancora che l'accusato avesse potuto anche solo provare a difendersi, prima ancora che un processo fosse nemmeno cominciato. Quando cioè la persona al centro di un simile diluvio di accuse, illazioni pseudopsicologiche e mostrificazioni para-letterarie, ...

