In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Agosto: "Betulla" è fuori. Ma Durigon resta. Impresentabili: beccata dal "Fatto", l'ex spia lascia Brunetta (Di domenica 8 agosto 2021) Impresentabili – Li chiamano i "migliori" Il consulente Farina si dimette: "Io vittima di attacchi gratuiti" Alla fine si è dovuto dimettere. Renato Farina non sarà più consulente del ministro Renato Brunetta. "Ho rassegnato con animo leggero le mie dimissioni da consigliere per la comunicazione istituzionale del ministro per la Pubblica amministrazione, per il venir meno delle condizioni per esercitare proficuamente le mansioni connesse a questo incarico fiduciario", scrive Farina dopo di Ila. Pro. Presunti indecenti di Marco Travaglio La riforma Cartabia è un pozzo senza fondo di buone notizie. Per "rafforzare la presunzione di innocenza", è ...

