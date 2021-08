Imprese | pagamenti ritardati ai fornitori | maglia nera per Sicilia | Calabria e Campania

Leggi su ildenaro

(Di sabato 7 agosto 2021) Continua l’impatto dell’emergenza Covid-19 sulla puntualità dei pagamenti delle: a giugno le aziende italiane che pagano i propricon un ritardo di oltre 30 giorni sono il 12,8%, un dato in lieve diminuzione rispetto al trimestre precedente (-2,3%), ma in crescita del 21,9% rispetto a fine 2019. È quanto emerge dallo Studio Pagamenti aggiornato al 30 giugno 2021 e realizzato da Cribis, società del gruppo Crif specializzata nella business information. L’incremento dei ritardi gravi rispetto alla fine del 2019 è particolarmente evidente soprattutto in Valle d’Aosta (+47,9%), Trentino-Alto Adige (+41,2%), Friuli-Venezia Giulia (+40,3%), ...