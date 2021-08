Green Pass: Piemonte, test rapidi a prezzi calmierati (Di sabato 7 agosto 2021) Sono duecento le farmacie Piemontesi che hanno aderito al protocollo di Federfarma per i tamponi antigenici rapidi a prezzo calmierato, 8 euro per gli under 18 e 15 per i maggiorenni. Una ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 agosto 2021) Sono duecento le farmaciesi che hanno aderito al protocollo di Federfarma per i tamponi antigenicia prezzo calmierato, 8 euro per gli under 18 e 15 per i maggiorenni. Una ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green Pass: Piemonte, test rapidi a prezzi calmierati ... dai tamponi alla vaccinazione e, adesso, con questa nuova disponibilità a venire incontro alle esigenze economiche delle famiglie per il Green Pass. Andiamo avanti così, con la massima attenzione e ...

Casirate d'Adda, Gerundium Fest in versione light : meno posti e si resta seduti Per entrare non sarà necessario il green pass dal momento che anche la parte coperta sarà aperta lateralmente. Tutto lo spazio sarà diviso in box, ciascuno in grado di contenere fino a 120 ospiti: ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass, come ottenerlo senza vaccino: tutte le esenzioni nella nuova circolare Si può ottenere il Green pass anche se non si è vaccinati, se non si è guariti dal Covid e se non si è stati sottoposti a tampone. È il caso di tutte quelle ...

Covid, la capienza per palazzetti e spettacoli al chiuso sale al 35% In zona bianca, il limite massimo di capienza per competizioni sportive e spettacoli al chiuso sale al 35% dopo il precedente 25%. Lo prevede il nuovo decreto che introduce le misure relative al Green ...

