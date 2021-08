Giuseppe Conte presidente del M5S, Fico: “Ci aspetta un grande lavoro da fare” (Di sabato 7 agosto 2021) ROMA – “Buon lavoro a Giuseppe Conte! Con la sua elezione come presidente del Movimento 5 Stelle oggi prende forma in modo sempre più significativo il nuovo corso del Movimento, ancorato alle proprie radici e allo stesso tempo capace di rigenerarsi e di guardare al futuro. Ci aspetta un grande lavoro da fare coinvolgendo tutta la nostra comunità in maniera sinergica dando ciascuno il proprio contributo”. Così il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico (foto), che ne approfitta anche per “ringraziare Vito Crimi ... Leggi su lopinionista (Di sabato 7 agosto 2021) ROMA – “Buon! Con la sua elezione comedel Movimento 5 Stelle oggi prende forma in modo sempre più significativo il nuovo corso del Movimento, ancorato alle proprie radici e allo stesso tempo capace di rigenerarsi e di guardare al futuro. Ciundacoinvolgendo tutta la nostra comunità in maniera sinergica dando ciascuno il proprio contributo”. Così ildella Camera dei Deputati, Roberto(foto), che ne approfitta anche per “ringraziare Vito Crimi ...

Advertising

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI | Giuseppe Conte: “Se il M5S avrà i voti cambierà la Cartabia” [Continua su… - fanpage : ULTIM'ORA - Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Movimento Cinque Stelle - HuffPostItalia : Giuseppe Conte: 'Se vogliono cambiare la Cartabia votino in massa M5S' - buonweekend : RT @Ste_Mazzu: A Giuseppe Conte in 115.130 hanno avuto la possibilità di dire 'sì' o 'no' come leader di forza politica, a Matteo Renzi nes… - ufogufo : RT @campanavalerio: Le parole del nuovo presidente del M5S Giuseppe Conte -