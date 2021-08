Giuseppe Conte è stato infine eletto presidente del Movimento 5 Stelle con un voto online

(Di sabato 7 agosto 2021) L’exdel Consigliodelcon untenuto sulla piattaformaSkyVote, dopo mesi di difficoltà e discussioni prima per via della separazione con Rousseau di Davide Casaleggio, e poi

Chi l'avrebbe mai detto? A parte gli ultimi sei mesi, appunto,doveva essere il più stupefacente prestito a tempo della società civile alla politica. "Io ho un mestiere, dopo questo ..."Finalmente! L'intenso lavoro di questi ultimi mesi ha dato i suoi frutti e adesso possiamo partire da una base solida". Cosìpoco dopo la sua elezione a presidente del Movimento 5 stelle. Ad annunciare il risultato il reggente Vito Crimi: "I risultati parlano da soli, e danno l'idea di cosa la comunità del ...«Abbiamo uno statuto ben articolato, una carta dei principi e dei valori che definisce in modo chiaro il nostro orizzonte ideale e culturale, di cui possiamo essere orgogliosissimi», ha detto ...Un tampone rapido per favorire l'accesso ai luoghi della cultura anche a chi è spovvisto di Green pass. L'iniziativa, voluta dal governo regionale, prende il via oggi in diversi strutture dell'Isola: ...