Advertising

occhio_notizie : La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato del sindaco di #CasalVelino - salernotoday : Corruzione e abuso d'ufficio, Silvia Pisapia torna sindaco a Casal Velino - ProcuraNaplea : Campagna pubblica: 'La giustizia sei tu' La Procura ha avviato la campagna 'La giustizia sei tu', con questa campa… - Ecatetriformis : @marioerdrago @umanesimo Disastri ambientali corruzione concussione abuso d'ufficio.. Rinnegato tutto tutto. Ma po… - AntoniodeGrazi5 : Un pm che occulta prove in favore dell'indagato Solo abuso d'ufficio? Ma corruzione giudiziaria della funzione? -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione abuso

L'Occhio di Salerno

Pisapia, insieme ad altri 13 indagati, è accusata dalla Procura di Vallo della Lucania di accusata diper atti contrari ai doveri d'ufficio,d'ufficio e falsità ideologica. L'...... se non si scava bene nelle pieghe del processo da cui tutto nasce, l'accusa diai ... Per non avere portato quel video in aula, oggi De Pasquale è sotto inchiesta a Brescia perd'...Un addio definitivo al ruolo di guida dell'Università di Firenze. Il rettore Luigi Dei ha scelto di fare un passo indietro e ha annunciato le proprie dimissioni a partire dal 1 settembre. Una decision ...La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato del sindaco di Casal Velino, Silvia Pisapia ...