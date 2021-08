Conte presidente M5S, plebiscito per l’ex premier: “Il Movimento cambia, ce la metterò tutta” (Di sabato 7 agosto 2021) Giuseppe Conte è il primo presidente del Movimento Cinque Stelle. Lo ha incoronato lo stesso popolo pentastellato con un plebiscito nel corso del voto online sulla piattaforma SkyVote. “Finalmente! L’intenso lavoro di questi ultimi mesi ha dato i suoi frutti e adesso possiamo partire da una base solida” ha scritto sui social lo stesso Conte poco dopo la sua elezione. Ad annunciare il risultato il reggente Vito Crimi. “I risultati parlano da soli – ha detto Crimi – e danno l’idea di cosa la comunità del Movimento Cinque Stelle ha scelto per il proprio futuro. Gli aventi diritto sono ... Leggi su velvetmag (Di sabato 7 agosto 2021) Giuseppeè il primodelCinque Stelle. Lo ha incoronato lo stesso popolo pentastellato con unnel corso del voto online sulla piattaforma SkyVote. “Finalmente! L’intenso lavoro di questi ultimi mesi ha dato i suoi frutti e adesso possiamo partire da una base solida” ha scritto sui social lo stessopoco dopo la sua elezione. Ad annunciare il risultato il reggente Vito Crimi. “I risultati parlano da soli – ha detto Crimi – e danno l’idea di cosa la comunità delCinque Stelle ha scelto per il proprio futuro. Gli aventi diritto sono ...

