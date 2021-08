Como-Catanzaro 0 a 0, diretta tv in chiaro e streaming gratis Mediaset Play? Dove vedere Primo turno Coppa Italia ORA LIVE (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo il pareggio rimediato contro la Vibonese (1-1) in amichevole, il Catanzaro si prepara ad affrontare il Como nel Primo turno di Coppa Italia. Como-Catanzaro si prospetta un match molto interessante in cui la squadra di casa parte con i favori del pronostico ma dovrà stare attenta ad un avversario che farà di tutto per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Juventus-Genoa, Coppa Italia Probabili formazioni ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo il pareggio rimediato contro la Vibonese (1-1) in amichevole, ilsi prepara ad affrontare ilneldisi prospetta un match molto interessante in cui la squadra di casa parte con i favori del pronostico ma dovrà stare attenta ad un avversario che farà di tutto per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Juventus-Genoa,Probabili formazioni ...

Advertising

Transfermarkt : RT @TMit_news: #CoppaItalia ???? ai nastri di partenza: alle 19 ?? Como e Catanzaro daranno il calcio d'inizio del turno preliminare. Le big i… - TMit_news : #CoppaItalia ???? ai nastri di partenza: alle 19 ?? Como e Catanzaro daranno il calcio d'inizio del turno preliminare.… - ilveggente_it : ?? #CoppaItalia #Como Vs #Catanzaro, parte oggi la nuova stagione con l’inizio della Coppa Italia che andrà in scen… - andrewsword2 : RT @frenchigg: Potrei, come non potrei, essere in procinto di recarmi a Novara per assistere a Como - Catanzaro... - frenchigg : Potrei, come non potrei, essere in procinto di recarmi a Novara per assistere a Como - Catanzaro... -