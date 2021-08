Celine | inediti ritrovati | il progetto di una trilogia ‘Infanzia | Guerra | Londra’

(Di sabato 7 agosto 2021) Emergono nuovi particolari sul contenuto dei manoscrittidi Louis-Ferdinand Céline, che, scomparsi nel 1944 con il saccheggio del suo appartamento in Rue Girardon a Montmartre da parte della Resistenza francese, sono ricomparsi in circostanze straordinarie, come rivelato da Jérôme Dupuis su “Le Monde” negli scorsi giorni, sconvolgendo il mondo céliniano, letterario e editoriale. Parliamo di almeno tre romanzi, scrive oggi su Libero il saggista Andrea Lombardi, curatore di opere di e su Louis-Ferdinand Céline (e autore del libro “Louis-Ferdinand Céline. Un profeta dell’Apocalisse. Scritti, interviste, lettere e testimonianze”, con ...

Advertising

pellegrino_arp : RT @ornellasinagra: Ritrovati manoscritti inediti di Céline, ne parla @fmusolino su @ilmessaggeroit . @maurizioagazzi @FabriBor @Paolashap… - darkskywriter : Louis-Ferdinand Céline è (forse) il mio scrittore preferito. Molti inediti. Un intero romanzo inedito. Casse-pipe i… - LeSamoura3 : RT @And_Lombardi: Oggi, su @Libero_official , nuove rivelazioni sulla trama dei due manoscritti inediti principali tra gli scritti di #loui… - And_Lombardi : Oggi, su @Libero_official , nuove rivelazioni sulla trama dei due manoscritti inediti principali tra gli scritti di… - TeneraValse : RT @francofontana43: Spuntano romanzi inediti dall’archivio ritrovato di Céline, grande e controverso protagonista della letteratura del No… -

Ultime Notizie dalla rete : Celine inediti

... che a sua volta li ricevette evidentemente dal resistente francese che li trafugò dalla casa parigina di Céline e Lucette: 'Abbiamo diversi blocchidi enorme importanza. In una lettera al ......'la Verità'Lo aveva denunciato mille volte, sia in Da un castello all'altro che in Rigodon, e poi in lettere e interviste: i resistenti francesi avevano sottratto i suoi manoscritti...Emergono nuovi particolari sul contenuto dei manoscritti inediti di Louis-Ferdinand Céline, che, scomparsi nel 1944 con il saccheggio del suo appartamento in Rue Girardon a Montmartre da parte della R ...Gli inediti, i manoscritti, le lettere e le fotografie raccolte dall'ex giornalista di Liberation Thibaudat, donate da un personaggio misterioso ...