Barcellona, si lavora per un acquisto dalla Ligue 1 (Di sabato 7 agosto 2021) Il mercato del Barcellona è fortemente condizionato dall'addio di Leo Messi. Servono acquisti per tornare ai fasti di un tempo, anche senza l'asso argentino. Il nome uscito nelle ultime ore è quello di Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille. Secondo il quotidiano Le10Sport, il club blaugrana avrebbe raggiunto un accordo con l'entourage del giocatore. Rimane da definire la formula del trasferimento con la squadra francese, che vuole blindare il suo giocatore almeno per una stagione ancora. LEGGI ANCHE: Accordo Messi-PSG, gli agenti della Pulce frenano L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

