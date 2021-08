Atti vandalici in centro a Marcianise, la perplessità dei consiglieri di minoranza (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di diversi consiglieri di minoranza del comune di Marcianise: Nei giorni scorsi, per l’ennesima volta, si sono verificati episodi di violenza nel centro storico di Marcianise e nell’area della c.d. movida. I consiglieri di minoranza (Antimo Rondello, Raffaele Delle Curti, Lina Tartaglione, Dario Abbate, Anna Arecchia, Paola Foglia, Raffaele Guerriero, Giuseppe Moretta, Pasquale Salzillo, Alessandro Tartaglione, Antonio Tartaglione) si chiedono come mai l’amministrazione comunale è silente su un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di diversididel comune di: Nei giorni scorsi, per l’ennesima volta, si sono verificati episodi di violenza nelstorico die nell’area della c.d. movida. Idi(Antimo Rondello, Raffaele Delle Curti, Lina Tartaglione, Dario Abbate, Anna Arecchia, Paola Foglia, Raffaele Guerriero, Giuseppe Moretta, Pasquale Salzillo, Alessandro Tartaglione, Antonio Tartaglione) si chiedono come mai l’amministrazione comunale è silente su un ...

Ultime Notizie dalla rete : Atti vandalici Dissuasori, giardinetti, tappeto gioco, panchine rimessi a nuovo a Largo Grotte La struttura comunale realizzata a Largo Grotte con aree a verde, uffici pubblici e spazi di aggregazione fu inaugurata il 4 dicembre del 2013: da allora le cronache locali riportano atti vandalici, poi il cedimento della pavimentazione nel 2018. Insicurezza e degrado hanno prevalso in questi anni. Forse adesso un punto di svolta e ne dà notizia la Sindaca Bruno: 'Vi ricordate ...

'Dietro i vandalismi c'è l'odore dell'odio' Professor Crepet, a cosa si deve questo dilagare di atti vandalici? 'All'odio, se ne sente l'odore e non parlo solo dei ragazzi ma anche dei loro genitori'. C'entra qualcosa il Covid? 'In un certo senso, sì. I ragazzi sono stati chiusi in casa per via ...

Degrado e atti vandalici in via Lungo Le Mura "Residenti esasperati" LA NAZIONE Atti vandalici a Casal Velino, danneggiato l’altare della chiesa di San Matteo: indagini in corso Atti vandalici alla chiesetta di San Matteo Ad Duo Flumina a Casal Velino. La scorsa notte ignoti hanno danneggiato l’altare della chiesetta ...

Sicurezza, la minoranza attacca: "Vandalismo da combattere" Monte Urano, il gruppo CambiAmo Musica critico nei confronti dell’amministrazione: piccoli atti criminosi molto frequenti ...

