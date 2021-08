Uomini e Donne anticipazioni, il nuovo tronista è il fratello di Matteo Ranieri? (Di venerdì 6 agosto 2021) Come di consueto ad agosto, a poche settimane dall’inizio delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne 2020/2021, è partito il toto-tronisti. E tra i nomi che vengono fatti più di frequente c’è quello del fratello di un noto e amatissimo corteggiatore. Stiamo parlando di Matteo Ranieri, che è stato la scelta della tronista Sophie Codegoni (tra loro però non è durata neanche un mese), e di suo fratello Jack. Uomini e Donne anticipazioni, Jack Ranieri è il nuovo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 6 agosto 2021) Come di consueto ad agosto, a poche settimane dall’inizio delle registrazioni della nuova stagione di2020/2021, è partito il toto-tronisti. E tra i nomi che vengono fatti più di frequente c’è quello deldi un noto e amatissimo corteggiatore. Stiamo parlando di, che è stato la scelta dellaSophie Codegoni (tra loro però non è durata neanche un mese), e di suoJack., Jackè il...

