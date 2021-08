Simone Biles spiega come ha risolto i Twisties: “Allenamenti in segreto, grazie alla Junetendo”. Retroscena alle Olimpiadi (Di venerdì 6 agosto 2021) Simone Biles non è riuscita a essere la grande protagonista delle Olimpiadi di Tokyo 2021 per quanto riguarda i risultati (era la favorita per la conquista di cinque medaglie d’oro) ma ha dato una lezione di sport e di vita quando ha parlato con grande coraggio dei propri problemi psico-motori. La statunitense aveva posto la luce sui Twisties, ovvero quei blocchi mentali che impediscono di controllare il proprio corpo durante le grandi evoluzioni in aria e che possono essere davvero molto pericolosi. La 24enne si era ritirata durante la finale a squadre (aveva rischiato tantissimo al volteggio) e poi aveva rinunciato ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021)non è riuscita a essere la grande protagonista delledi Tokyo 2021 per quanto riguarda i risultati (era la favorita per la conquista di cinque medaglie d’oro) ma ha dato una lezione di sport e di vita quando ha parlato con grande coraggio dei propri problemi psico-motori. La statunitense aveva posto la luce sui, ovvero quei blocchi mentali che impediscono di controllare il proprio corpo durante le grandi evoluzioni in aria e che possono essere davvero molto pericolosi. La 24enne si era ritirata durante la finale a squadre (aveva rischiato tantissimo al volteggio) e poi aveva rinunciato ad ...

Advertising

bradlander : More Simone Biles. Less Andrew Cuomo. - Eurosport_IT : Bentornata, Simone Biles! ???? La ginnasta americana nel giorno del suo ritorno in gara conquista la medaglia di bro… - vivireispsol : Simone Biles e Rebeca Andrade ???????? #Tokyo2020 #rebecaandrade - donnadimezzo : @Sundaysolitary rimanda a questo - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Che bella Simone Biles ho appena visto il suo esercizio pazzesco con un'ansia assurda, spero proprio che possa ritrovare la… -