Ritorno a scuola, Anp: il presupposto è che buona parte degli studenti sia vaccinata. Il Cts deve dare indicazioni chiare (Di venerdì 6 agosto 2021) L’ANP ha partecipato oggi in videoconferenza alla prosecuzione dell’incontro con il Ministero dell’Istruzione, avviato ieri, dedicato al protocollo di intesa per l’attuazione delle misure di sicurezza per l’anno scolastico 2021/2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) L’ANP hacipato oggi in videoconferenza alla prosecuzione dell’incontro con il Ministero dell’Istruzione, avviato ieri, dedicato al protocollo di intesa per l’attuazione delle misure di sicurezza per l’anno scolastico 2021/2022. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Ritorno a scuola, Azzolina a La7: “L’anno scorso abbiamo creato 40mila classi in più, il governo ora è in colpevole… - petergomezblog : I dubbi di presidi, dirigenti regionali e Anci sul ritorno a scuola: dalle aule ai trasporti, “ad oggi restano le s… - alcinx : RT @Tg3web: Secondo il monitoraggio del ministero della salute, negli ultimi 7 giorni è aumentata l'incidenza dei nuovi casi, mentre si abb… - Tg3web : Secondo il monitoraggio del ministero della salute, negli ultimi 7 giorni è aumentata l'incidenza dei nuovi casi, m… - albertobaccini : RT @RossellaLatempa: Piano scuola 21/22 per il ritorno in aula:”aprite le finestre”; Protocollo di sicurezza, in discussione: “aprite le fi… -