Presidi Andis: bene Green Pass ma non basta per riaprire in sicurezza (Di venerdì 6 agosto 2021) Scuola, – "L'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (Andis) accoglie con favore la decisione del Governo di estendere l'obbligo della certificazione verde al personale della scuola. Si tratta di una misura dura e intransigente ma assolutamente necessaria, che va assunta come atto di responsabilità professionale e sociale di grande valore pedagogico", afferma il presidente Paolino Marotta (nella foto). "Per garantire la ripartenza della scuola in presenza e in sicurezza Andis propone di avviare una campagna di informazione scientifica per velocizzare la vaccinazione degli studenti over 12; screening regolari e sistematici per gli ...

