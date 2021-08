Pensioni: una nuova quota 100 nel 2022? Cosa cambia per età e contributi (Di venerdì 6 agosto 2021) E se alla fine il post quota 100 fosse organizzato con una nuova quota 100? Tra le ipotesi al vaglio di governo e sindacati infatti ci sarebbe pure quest'altra via, alternativa a quota 41 per tutti, flessibilità a 62 anni o pensione per quote come proposto da Pasquale Tridico, Presidente dell'Inps. In arrivo una proroga? Di proroga non si può certo parlare, perché ormai è pressoché sicuro che la quota 100 chiuderà i battenti il 31 dicembre prossimo. Ma qualCosa di simile potrebbe lo stesso essere lasciata in vigore, con gli opportuni correttivi. quota 100 nel ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 6 agosto 2021) E se alla fine il post100 fosse organizzato con una100? Tra le ipotesi al vaglio di governo e sindacati infatti ci sarebbe pure quest'altra via, alternativa a41 per tutti, flessibilità a 62 anni o pensione per quote come proposto da Pasquale Tridico, Presidente dell'Inps. In arrivo una proroga? Di proroga non si può certo parlare, perché ormai è pressoché sicuro che la100 chiuderà i battenti il 31 dicembre prossimo. Ma qualdi simile potrebbe lo stesso essere lasciata in vigore, con gli opportuni correttivi.100 nel ...

