Pd | il Gruppo Consiliare torna all’attacco | “Non sono legittimati a dire che il simbolo è con loro”

Advertising

_teamk_ : Il nostro piano in #10PUNTI per prevenire la 4° ondata - GruppoIeC : Cariati, costituito il nuovo gruppo consiliare 'Cariati punto e a capo' - - LameziaInforma : A Gizzeria il gruppo consiliare Pd – Officina Delle Idee interrogano l’amministrazione comunale sul piano emergenzi… - rtavideotaro : 'Perchè il comune di Tornolo non ha predisposto, nè pubblicato il bando destinato alle attività con il quale si può… - 100cellae : Gruppo consiliare M5S: “Una città nel degrado e nulla all’orizzonte” -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Consiliare

LaVoceDiGenova.it

È successo qualche giorno fa a undi giovani che si erano ritrovati in località Fonte Licia ... Sono stati sistemati per la notte in parte nella palestra e in parte nella saladel ...Il consigliere comunale di Salerno Gianpaolo Lambiase , del'Salerno di Tutti', presenterà una interrogazione al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli , in merito all'attività delle Cooperative Sociali i mpegnate nell'opera di manutenzione del ...I talebani hanno catturato la città di Zaranj nella provincia di Nimroz in Afghanistan, rendendola la prima capitale provinciale che il movimento ha ...In pratica, è quello che sta accadendo per le prossime elezioni al comune di Benevento, per le quali, incomprensibilmente, questa dirigenza, da un lato, non ha attivato le primarie per la scelta del c ...