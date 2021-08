Pass disabili - La banca dati dei permessi sarà operativa dal 17 agosto (Di venerdì 6 agosto 2021) Entrerà in vigore il 17 agosto prossimo il decreto del ministero delle Infrastrutture che istituisce la piattaforma unica nazionale dei contrassegni invalidi: il provvedimento è stato pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale. Da quel giorno, dunque, la banca dati istituita nell'Archivio nazionale veicoli della Motorizzazione civile potrà essere alimentata con l'inserimento di tutte le informazioni: un' operazione di competenza degli uffici comunali preposti al rilascio del cosiddetto Cude, il Contrassegno unificato disabili europeo. A regime a ottobre. Come annunciato qualche settimana fa dal ministro delle ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 6 agosto 2021) Entrerà in vigore il 17prossimo il decreto del ministero delle Infrastrutture che istituisce la piattaforma unica nazionale dei contrassegni invalidi: il provvedimento è stato pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale. Da quel giorno, dunque, laistituita nell'Archivio nazionale veicoli della Motorizzazione civile potrà essere alimentata con l'inserimento di tutte le informazioni: un' operazione di competenza degli uffici comunali preposti al rilascio del cosiddetto Cude, il Contrassegno unificatoeuropeo. A regime a ottobre. Come annunciato qualche settimana fa dal ministro delle ...

