Odio razziale: la Cassazione anticipa il Ddl Zan, applica aggravante per espressioni d’intolleranza verso gli immigrati (Di venerdì 6 agosto 2021) Anche la Suprema Corte di Cassazione si dà da fare per promuovere, quasi anticipare le norme contenute nel dibattuto e contestato Ddl Zan, rinviato ormai ad ottobre nonostante le insistenze e il pressing delle sinistre L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 6 agosto 2021) Anche la Suprema Corte disi dà da fare per promuovere, quasire le norme contenute nel dibattuto e contestato Ddl Zan, rinviato ormai ad ottobre nonostante le insistenze e il pressing delle sinistre L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Odio razziale: la Cassazione anticipa il Ddl Zan, applica aggravante per espressioni d’intolleranza verso gli immig… - Napalm51 : RT @MICIPIACE: @robertomulazzi @rubino7004 Inoltre è un messaggio discriminatorio e di odio razziale nei confronti dei perdenti. Si dovrebb… - MICIPIACE : @robertomulazzi @rubino7004 Inoltre è un messaggio discriminatorio e di odio razziale nei confronti dei perdenti. S… - ginugiola : RT @AvvCanu: Discriminazione per etnia: scatta l’aggravante dell’odio razziale - STEVE_241 : @valy_s I crimini di cui si stanno macchiando non hanno più limiti. Spingono all'odio razziale per queste mega minc… -