Nessuna Barriera in Comune, Pomezia vince il bando della Regione Lazio: ecco di cosa si tratta

Buone notizie a Pomezia perché la città ha vinto il bando della Regione Lazio per la realizzazione di azioni rivolte all'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva ottenendo il punteggio più alto dei Comuni ammessi al contributo. Tradotto: niente più barriere. 

#NoBarriere, il Comune di Pomezia vince il bando 

Il progetto "#NoBarriere in Comune", presentato dell'Ente, vuole rispondere a tutte le necessità di comunicazione con i cittadini sordi che abbiano necessità di avvalersi dei servizi e degli uffici

