Meteo weekend 7-8 agosto: ancora caldo e temporali (Di venerdì 6 agosto 2021) . Le previsioni del tempo. Siamo nel primo vero weekend di agosto, con l'inizio delle ferie per molti italiani. Dopo il caldo intenso dei giorni scorsi ma anche temporali e purtroppo alluvioni al Nord Italia, anche il weekend sarà caratterizzato da caldo intenso e temporali, con l'Italia divisa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

