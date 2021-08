Messi al Psg? Pochettino: "E' un'opzione che stiamo valutando" (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel futuro di Lionel Messi pare davvero esserci il Paris Saint Germain . Tutto lascia pensare che il fenomeno argentino, fresco di separazione dal Barcellona , continuerà la sua carriera all'ombra ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel futuro di Lionelpare davvero esserci il Paris Saint Germain . Tutto lascia pensare che il fenomeno argentino, fresco di separazione dal Barcellona , continuerà la sua carriera all'ombra ...

DiMarzio : #Calciomercato | Adesso il @PSG_inside sogna concretamente l’arrivo di #Messi: già avviati i primi contatti - DiMarzio : Il @PSG_inside e il sogno #Messi: contatti anche in giornata, si lavora per arrivare alla chiusura - PBPcalcio : Non so ora cosa succederà, ma il #PSG potrebbe presentarsi con un tridente formato da #Messi, #Neymar, #Mbappe.. ?… - eduvrdo_vigil : Si Messi se va al PSG me corto las venas ?? - TheGegenPress_ : ??Il @PSG_English è molto vicino ad un accordo con l’entourage di #Messi. Ultimi dettagli da risolvere e, dopo i con… -