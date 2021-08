'L'unione fa la sicurezza': al via la campagna della Polizia stradale e di Autostrade per l'Italia per una guida corretta negli spostamenti ... (Di venerdì 6 agosto 2021) Uso non corretto dello smartphone, eccesso di velocità e cinture di sicurezza non allacciate, assunzione di alcool e droghe sono comportamenti scorretti e pericolosi che, secondo le più recenti ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 agosto 2021) Uso non corretto dello smartphone, eccesso di velocità e cinture dinon allacciate, assunzione di alcool e droghe sono comportamenti scorretti e pericolosi che, secondo le più recenti ...

Advertising

leggoit : “L'unione fa la sicurezza”: al via la campagna della Polizia stradale e di Autostrade per l'Italia per una guida co… - zazoomblog : “L’Unione fa la Sicurezza” Campagna della Polizia Stradale e Autostrade per l’Italia - #“L’Unione #Sicurezza”… - Agenparl : Polizia di Stato - video e comunicato stampa campagna L'UNIONE FA LA SICUREZZA Polizia Stradale e Autostrade per l'… - krudesky : RT @roma_paoletta: Il #governodraghi sul #lavoro sta' chiarendo la sua visione. Tenere i lavoratori sulla corda, con tutele al minimo stori… - di_stabia : ?? La Certificazione verde Covid - Eu digital Covid certificate nasce su proposta della Commissione europea per agev… -