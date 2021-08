Luigi Busà ci regala uno storico oro nel karate Il gorilla di Avola in lacrime ringrazia la mamma video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 6 agosto 2021) «, ce l’ho fatta!». Questo l’urlo di gioia del sicilianodopo aver vinto l’oro olimpico nel, specialità kumite, ai Giochi Olimpici di Tokyo.Il 33enne diha sconfitto in finale l’eterno rivale il 35enne azero Rafael Aghayev per 1-0. il nono oro per l’Italia team ai Giochi, la 37esima medaglia in totale, nuovo record assoluto.La dedica alladeldi AvilaIldi, come viene chiamatodai suoi tifosi, è una leggenda del. Era opposto al suo ...