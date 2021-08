L' idea di Biden | vincolare i finanziamenti federali all' obbligo vaccinale

(Di venerdì 6 agosto 2021) Una bellache la destra trumpiana potrebbe bollare come dittatura sanitaria. Per spingere più americani a vaccinarsi contro il Covid, l'amministrazionepotrebbe...

Advertising

globalistIT : Trump e negazionisti masticano amaro #Biden #usa #trump - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa #G7 #Macron: “siamo riusciti ad instillare in #Biden l’idea che una Difesa Comune e… - micheleemma : @fattoquotidiano Era un'idea di Biden che metteva d'accordo Draghi, Putin e Macron con il No dalla Merkel. La Germ… - Barbara86764611 : @GhostRi00817922 @krudesky Origine del virus. Adesso tutti hanno cambiato idea, da quando lo ha detto Biden. - CaffariStefano : @KoinStrom @andcapocci @ilmanifesto Servono le percentuali e i numeri assoluti. Finora Biden&Draghi hanno veicolat… -

Ultime Notizie dalla rete : idea Biden

Globalist.it

Una bellache la destra trumpiana potrebbe bollare come dittatura sanitaria. Per spingere più americani a vaccinarsi contro il Covid, l'amministrazionepotrebbe vincolare i finanziamenti federali a ...Il presidente Joe, suo vice per otto anni alla Casa Bianca, aveva già fatto sapere che non ci ... che Obama concepì l'dell'impegno politico: eletto due volte senatore in Illinois e nel 2004 ...La misura riguarderà strutture sanitarie, università e persino navi da crociera: la Casa Bianca sta valutando eventuali implicazioni legali ...Permettere l’ingresso negli Stati Uniti solo ai visitatori stranieri che sono completamente vaccinati. È questa l’ipotesi che si fa strada alla Casa Bianca, sempre più pressata dall’Europa perché alle ...