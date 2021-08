Lazio | Sarri preme per il mercato | due acquisti in arrivo?

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ladi Maurizioè probabilmente, insieme alla Roma, il più grande rebus di questa Serie A. Un nuovo modulo, che cambia radicalmente il gioco rispetto alla gestione precedente. Per metterlo in pratica, però, servono degli innesti dal, oltre a Hysaj e Felipe Anderson. Come riporta Il Messaggero, Lotito ha promesso un acquisto per il ritiro di Marienfeld all’allenatore toscano. In questo momento i due nomi più caldi sono Kostic dell’Eintracht Francoforte e Basic del Bordeaux: per entrambi sono sorte delle difficoltà. L’indice di liquidità è un problema, ma Tare saprà tenere a bada il carattere complicato di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sarri

Commenta per primo Pian piano sembra che la scelta dicome vice Immobile stia ricadendo su Muriqi e non su Caicedo . L'attaccante ecuadoregno è in scadenza con lanel 2022 e forse anche per questo motivo è stato momentaneamente scavalcato da ...... difensore serbo classe 2000 che, non avendo convintonei ritiri ad Auronzo e a Marienfeld (in Germania), potrebbe lasciare la capitale pur essendo appena arrivato. La situazione ? La...Calciomercato, Sarri vuole Politano alla Lazio Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Maurizio Sarri vorrebbe Matteo Politano alla ...Il serbo, appena arrivato, non ha il passo del terzino, e non è pronto come centrale. E occupa un posto da extracomunitario, che serve per Kostic ...