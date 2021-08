La nuova maglia della Fiorentina diventa un NFT (Di venerdì 6 agosto 2021) Una maglia da calcio digitale, un capo di moda originale e collezionabile, la divisa di un club storico. Con la Fiorentina inizia di fatto una nuova era per i tifosi e collezionisti: la nuova maglia e? anche un NFT (Non-fungible token) collezionabile e vivra? allo stesso momento di una dimensione digitale e una fisica. Viola 9.5 è una raccolta di divise – appunto, sia digitali sia fisiche – che durerà tutta la stagione 2021/22 e celebrerà la storia della Acf Fiorentina nell’anno del suo 95esimo anniversario. Il merito dell’operazione si deve alla collaborazione ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 6 agosto 2021) Unada calcio digitale, un capo di moda originale e collezionabile, la divisa di un club storico. Con lainizia di fatto unaera per i tifosi e collezionisti: lae? anche un NFT (Non-fungible token) collezionabile e vivra? allo stesso momento di una dimensione digitale e una fisica. Viola 9.5 è una raccolta di divise – appunto, sia digitali sia fisiche – che durerà tutta la stagione 2021/22 e celebrerà la storiaAcfnell’anno del suo 95esimo anniversario. Il merito dell’operazione si deve alla collaborazione ...

Advertising

1913parmacalcio : #???????????????????????????????????????????????? I nostri valori La nostra identità La nostra nuova terza maglia. Scopri di più ?????… - Linkiesta : Inizia una nuova era per i tifosi e collezionisti: la nuova maglia della Fiorentina ha sia una versione digitale si… - acmilan : A new week, a new chance to win an Authentic 2021/22 Home Shirt and more Rossoneri prizes. Best of luck ?? Con la… - 30nov07 : @pisto_gol @guglielmo75 Lukaku che non appare nella sponsorizzazione delle maglie e dello sponsor è molto, ma molto… - PinoRossonero : RT @GnocchiGene: L’Inter ha presentato la sua nuova maglia: sopra c’è scritto VENDO TUTTO CAUSA SGOMBERO LOCALI #5agosto #gazzetta #LukakuN… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova maglia Atalanta: ufficiale Demiral, 'voglio un trofeo qui' "Voglio vincere un trofeo con la maglia dell'Atalanta, è il mio obiettivo". Così, nell'intervista all'ufficio stampa nerazzurro, Merih Demiral s'è presentato alla sua nuova squadra, accolto da un "Ho geldin, Merih!", il benvenuto in ...

Calciomercato Juventus, affare Gosens: la svolta - 'Ecco dove andrò' A ciò bisogna aggiungere comunque il buon Europeo disputato con la maglia della Germania , nel ... Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione, e il tedesco ha rilasciato una lunga intervista al ...

La nuova maglia della Fiorentina diventa un NFT Linkiesta.it Serie B - Sinermatic Ozzano, Simone Lasagni è biancorosso! La Società New Flying Balls è felice di comunicare ai propri tifosi e sponsor l’ingaggio dell’esterno Simone Lasagni per la Stagione 2021/22 di Serie B. Classe ...

Demiral carico: "Ho già vinto in A, adesso voglio un trofeo con l'Atalanta” "Voglio vincere un trofeo con la maglia dell'Atalanta, è il mio obiettivo". Parla così Merih Demiral, neo difensore dell'Atalanta, nella prima intervista ai canali ufficiali del club nerazzurro. "Sono ...

"Voglio vincere un trofeo con ladell'Atalanta, è il mio obiettivo". Così, nell'intervista all'ufficio stampa nerazzurro, Merih Demiral s'è presentato alla suasquadra, accolto da un "Ho geldin, Merih!", il benvenuto in ...A ciò bisogna aggiungere comunque il buon Europeo disputato con ladella Germania , nel ... Manca sempre meno all'inizio dellastagione, e il tedesco ha rilasciato una lunga intervista al ...La Società New Flying Balls è felice di comunicare ai propri tifosi e sponsor l’ingaggio dell’esterno Simone Lasagni per la Stagione 2021/22 di Serie B. Classe ..."Voglio vincere un trofeo con la maglia dell'Atalanta, è il mio obiettivo". Parla così Merih Demiral, neo difensore dell'Atalanta, nella prima intervista ai canali ufficiali del club nerazzurro. "Sono ...