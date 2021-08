Jacobs guida i Fantastici 4 | ecco chi sono i campioni olimpici della staffetta

(Di venerdì 6 agosto 2021) La star del quartetto azzurroè Marcell, e non potrebbe essere altrimenti. Nato a El Paso, in Texas, il 26 settembre del 1994, il neo - campione olimpico si avvicina allo ...

Continua MARCELLFILIPPO TORTU FAUSTO DESALU LORENZO PATTADa ragazzoha praticato prima il basket, seguendo le orme paterne, e il calcio, poi a 10 ... A settembre di quell'anno è passato sotto ladell'ex iridato indoor del triplo Paolo Camossi ... Patta, Jacobs, Desalu e Tortu medaglie d'oro, alle Olimpiadi, nella staffetta 4x100, per un centesimo di secondo, ancora davanti agli inglesi ! Quinto d'oro dell'atletica, decimo per l'Italia.