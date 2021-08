Insicurezza da smart working

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 agosto 2021) Mentre si discute di come la fisica quantistica possa essere utilizzata contro gli hacker, e l’Fbi si dice pronta a intervenire, sembra (se non è una versione “tranquillizzante”) che ad aprire le porte ai pirati informatici che hanno paralizzato le prenotazioni dei vaccini e sottratto altri dati alla regione Lazio sia stato un pc lasciato aperto, presumibilmente con le credenziali, da un funzionario in, e usato da un figlio magari a fini ludici. In questa vicenda c’è di tutto, il terrorismo informatico moderna forma di aggressione geopolitica, i gruppi più agguerriti dei no vax che di internet sono espertissimi, l’irresponsabilità personale ...