Il comune di Foggia è stato sciolto per mafia (Di venerdì 6 agosto 2021) Dalle indagini svolte negli ultimi mesi sono emersi collegamenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata Leggi su ilpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Dalle indagini svolte negli ultimi mesi sono emersi collegamenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata

Advertising

repubblica : Foggia, Comune sciolto per mafia su proposta della ministra Lamorgese - enpaonlus : I commissari svuotano il canile di Foggia: 50 cani saranno trasferiti a San Severo, altri 91 cercano 'casa'… - eziomauro : Foggia, Comune sciolto per mafia su proposta della ministra Lamorgese - anubi_matt : RT @Cristian75000: Il buon governo dei leghisti... Foggia, Comune sciolto per mafia su proposta della ministra Lamorgese - Karen__Green_ : RT @Orraf5: Comune di Foggia sciolto per mafia Indovinate l'appartenenza -