I segreti di Pullicenella

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 7 agosto 2021) Non solo Zingaretti: i pirati digitali che tengono in ostaggio il fratello di Montalbano hanno già penetrato decine di altre banche-dati e ora tengono per le palle mezza classe dirigente del paese minacciando di vendere al miglior offerente le cartelle cliniche dei nostri cittadini più illustri… vabbuo’ e che sarà mai!? davvero ‘sti haker russi credono che siamo disposti a scucire fior di milioni per difendere la privacy di Beppe Grillo affetto da bipolarismo grave, Berlusconi da clepto-priapismo cronico, Salvini … Continua L'articolo proviene da il manifesto.