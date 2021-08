Green pass, linea dura per la scuola. Da settembre obbligatorio anche per prendere aerei, treni e navi (Di venerdì 6 agosto 2021) passa la linea della severità, per l'obbligo di Green pass da settembre. Sarà necessario per tutto il personale scolastico e universitario: Pena la sospensione dello stipendio. Negli atenei richiesto ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 agosto 2021)a ladella severità, per l'obbligo dida. Sarà necessario per tutto il personale scolastico e universitario: Pena la sospensione dello stipendio. Negli atenei richiesto ...

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - Bigio57481064 : RT @borghi_claudio: Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succederà… - Ale_Dempsey : RT @armandosiri: ??Green Pass Scuola e Trasporti. NO, io NON lo approvo! Non esistono ragioni logiche, scientifiche, razionali, urgenti e… -