Green pass: da oggi via libera alle visite dei parenti in ospedale (Di venerdì 6 agosto 2021) Via libera delle Aziende sanitarie all’accesso con Green pass nei reparti ospedalieri per far visita ai parenti ricoverati. A partire da oggi entra, infatti, in vigore il DL 105 del 23 luglio, che... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 6 agosto 2021) Viadelle Aziende sanitarie all’accesso connei reparti ospedalieri per far visita airicoverati. A partire daentra, infatti, in vigore il DL 105 del 23 luglio, che...

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - FabioZadig : @VEventuali E per bruciare il green pass bruciano na mascherina verde? So proprio stupidi sti qua - MauroCapozza : RT @janavel7: Da ex studente godo come un riccio a vedere i prof obbligati al Green pass . E se non fate silenzio vi metto dietro la lavag… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass La politica va in ferie: un mese il Parlamento, 15 giorni il governo Dopo l'approvazione del decreto Green pass da parte del Cdm, la conversione in legge del decreto sul rafforzamento della Pubblica amministrazione e l'ok in prima lettura al decreto Grandi navi, Parlamento e governo vanno in ferie . ...

Dati Covid Italia oggi: bollettino Coronavirus. Dati su contagi e ricoveri dalle Regioni Intanto la Cia ha i dati di Wuhan Sommario Il bollettino di oggi Toscana Veneto Puglia Og gi intanto è il giorno del green pass : diventa obbligatorio per accedere a piscine, palestre, ristoranti e ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass, Fontana (Confindustria): estendere uso a lavoratori "Il Governo ha fatto bene a estendere l'uso del green pass al mondo della scuola e dell'università. È un modo per tutelare un servizio essenziale e un diritto come ...

Lavoro e Green pass: stipendio a rischio. Ecco per chi! Il Green pass è obbligatorio sul posto di lavoro? Per alcune categorie di lavoratori sì: i trasgressori rischiano la sospensione e lo stop allo stipendio.

