Green pass, Bianchi: “Misura per tutelare i più deboli. Vaccinato il 90% di docenti. Le classi pollaio sono solo il 3%” (Di venerdì 6 agosto 2021) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, interviene a Sky TG24, dopo l'approvazione da parte del governo del decreto Green pass introdotto anche per il mondo della scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio, interviene a Sky TG24, dopo l'approvazione da parte del governo del decretointrodotto anche per il mondo della scuola. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - Miti_Vigliero : Green Pass in palestra, il titolare: 'Funziona bene, anche se ci sono state disdette' - BjtleGeuse : Per prendere jl treno e cambiare regione non serve il green pass? -