Grecia | pompieri in azione per domare le fiamme vicino ad Atene

Ultime Notizie dalla rete : Grecia pompieri

Continua la difficile lotta dei Vigili del Fuoco che da giorni stanno cercando di domare le fiamme nei pressi di Atene. La zona è devastata è c'è stata una prima vittima. Evacuati gli abitanti in ...Gli incendi stanno mettendo in ginocchioe Turchia. Inil sito archeologico di Olimpia , dove sono nate le Olimpiadi, è minacciato dalle fiamme, mentre istanno cercando di salvare un ex palazzo reale a Tatoi alle porte di Atene. Un nuovo ...Atene, 6 ago. (askanews) - Continua la difficile lotta dei Vigili del Fuoco che da giorni stanno cercando di domare le fiamme nei pressi di Atene.La Grecia sta combattendo decine di incendi da oltre una settimana in quella che il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha chiamato la "peggiore ondata di calore" in più di 30 anni, con temperature che ...