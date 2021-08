GP Stiria Moto3 | doppietta Petronas in FP2

(Di venerdì 6 agosto 2021) Scende la pioggia sul GP di, proprio mentre si svolgono le FP2 della classe. Solo poche gocce, tanto che il lavoro della classe piccola non è troppo compromesso. Alla fine del turno, è il duoa mettersi davanti a tutti, con Darryn Binder e John McPhee. Sergio Garcia conferma lo stato di forma delle FP1, conquistando il terzo crono. Romano Fenati si conferma il migliore degli italiani, quarto, a precedere Dennis Foggia. Altri italiani in top ten sono Andrea Migno, settimo, e Niccolò Antonelli, ottavo. Jaume Masia e Ayumu Sasaki completano la top ten. GPFP1: Garcia ...

Advertising

Motorsport_IT : #Moto3 | Stiria, Libere 2: doppietta #Petronas, Fenati quarto - sportface2016 : #Moto3, i risultati delle FP2 allo #StyrianGP: #Binder davanti a tutti - dianatamantini : MOTO3 - Duo Petronas al comando nel venerdì di libere in Austria. Darryn Binder stampa il miglior crono nelle FP2 e… - corsedimoto : MOTO3 - Duo Petronas al comando nel venerdì di libere in Austria. Darryn #Binder stampa il miglior crono nelle FP2… - P300it : Motomondiale | GP Stiria 2021, FP1: Nakagami sugli scudi ? di Federico Benedusi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Stiria Moto3

Guarda il GP dilive su DAZN. Attiva Ora Dalla Porta convince, super prestazione di Manzi La ... Il campione del mondo2019 ha infatti piazzato il quarto miglior tempo , togliendosi la ...Nonostante il buon vantaggio di 48 punti che Pedro Acosta ha in campionato , sarà tutt'altro che facile per lui portarsi a casa il titolo iridato dellae il primo con cui dovrà fare i conti è Sergio Garcia. Il suo connazionale ha aperto la classifica dei tempi della prima sessione di prove libere andata in scena al Red Bull Ring (ecco gli orari ...Al termine della seconda sessione di libere di Moto 3 del GP di Stiria è Darryn Binder ad avere il miglior tempo. Il pilota sudafricano su Honda fa registrare il tempo di 1’368 ...Termina l'attività odierna per quanto riguarda la Moto3 il quel di Spielberg, in pista dopo la pausa estiva per il decimo atto del Motomondiale 2021. Tutto si è deciso negli ultimi minuti nonostante q ...