Gazzetta – De Laurentiis saluta Insigne: zero slancio, rinnovo difficilissimo (Di venerdì 6 agosto 2021) Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne si sono rivisti a Castel di Sangro. L’hotel Aqua Montis di Rivisondoli è stato teatro del primissimo incontra, dopo due mesi e mezzo, tra il capitano del Napoli ed il presidente della SSCN. I due non si parlano da Napoli-Verona, partita che è costata la qualificazione Champions League al Napoli e 50 milioni di euro per le casse azzurre. Si tratta solo di un primo approccio ma Gazzetta dello Sport descrive di un incontro freddo e senza alcuno slancio: “Il saluto è stato frettoloso, giusto il tempo per una stretta di mano. Poi, più nulla. Aurelio De Laurentiis e ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 6 agosto 2021) Aurelio Dee Lorenzosi sono rivisti a Castel di Sangro. L’hotel Aqua Montis di Rivisondoli è stato teatro del primissimo incontra, dopo due mesi e mezzo, tra il capitano del Napoli ed il presidente della SSCN. I due non si parlano da Napoli-Verona, partita che è costata la qualificazione Champions League al Napoli e 50 milioni di euro per le casse azzurre. Si tratta solo di un primo approccio madello Sport descrive di un incontro freddo e senza alcuno: “Il saluto è stato frettoloso, giusto il tempo per una stretta di mano. Poi, più nulla. Aurelio Dee ...

Advertising

corsarorosso : - erosazzurro : RT @enzogoku69: ??Quindi secondo @Gazzetta_it #Insigne vuole 6mln ma non lo ha detto al #Napoli, #Adl offre 3.5mln ma non lo ha detto a #LI2… - NCN_it : GAZZETTA DELLO SPORT: TRA INSIGNE E DE LAURENTIIS È GELO TOTALE SUL RINNOVO #insigne #delaurentiis #rinnovo - SiamoPartenopei : GAZZETTA - De Laurentiis-Insigne, gelo totale: il patron non vuole parlare con l'agente. Il motivo - enzogoku69 : ??Quindi secondo @Gazzetta_it #Insigne vuole 6mln ma non lo ha detto al #Napoli, #Adl offre 3.5mln ma non lo ha dett… -