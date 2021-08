Festival di Sanremo 2022, Amadeus sarà per la terza volta conduttore e direttore artistico: “Non avrei mai pensato di farlo ma adesso non vedo l’ora di iniziare a lavorare” (Di venerdì 6 agosto 2021) Alla fine Amadeus ha detto sì e ci sarà per la terza volta. Durante l’edizione serale del Tg1 è stato reso noto che l’Amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, con il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, hanno affidato la direzione artistica e la conduzione della 72esima edizione del Festival di Sanremo ad Amadeus. La kermesse si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022. “Io per primo non avrei mai pensato di condurre tre Sanremo di seguito. È una grandissima gioia e per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Alla fineha detto sì e ciper la. Durante l’edizione serale del Tg1 è stato reso noto che l’Amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, con ildi Rai Uno, Stefano Coletta, hanno affidato la direzione artistica e la conduzione della 72esima edizione deldiad. La kermesse si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio. “Io per primo nonmaidi condurre tredi seguito. È una grandissima gioia e per ...

