Durigon a Latina vuole intitolare ad Arnarlo Mussolini il parco che ricorda Falcone e Borsellino Pd | “Si dimetta da sottosegretario”

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ilall’Economia Claudio, secondo quanto scrive Repubblica, vorrebbe riportare, la sua città, dove è plenipotenziario della Lega, agli antichi fasti del Ventennio. Come? Cambiando nome alcentrale della città pontina, che oggii giudici Giovannie Paolo, uccisi da Cosa Nostra negli attentati del 1992. Per il leghista va nuovamente intitolato ad Arnaldo, giornalista, insegnante, politico e, soprattutto, fratello minore di Benito. “Il ...

Capisco che il sottosegretario leghistaabbia qualche problema con la magistratura. Infatti vuole cancellare ail parco dedicato a Falcone e Borsellino e reintitolarlo a Mussolini. Evidentemente la lingua batte dove il dente ...Il sottosegretario all'Economia del governo Draghi , il leghista Claudio, ha una priorità a: quella di cancellare i nomi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dal parco centrale. Per intitolarlo nuovamente ad Arnaldo Mussolini. La storia la racconta oggi ...Il segretario leghista Durigon nel corso del comizio di Salvini per il referendum sulla giustizia ha deciso di lanciare la proposta ...Cancellare i nomi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dal parco centrale, per intitolarlo nuovamente ad Arnaldo Mussolini. Sembrerebbe essere questa, ...