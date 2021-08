Due morti in un incendio a Reggio Calabria, raggiunti dalle fiamme non hanno avuto scampo. È emergenza incendi (Di venerdì 6 agosto 2021) Si contano due morti nella provincia di Reggio Calabria a causa degli incendi che non stanno lasciando fiato alla terra, soprattutto, dell’Aspromonte. Da giorni anche la Calabria brucia, e va ad aggiungersi a Sardegna, Sicilia e Abruzzo, regioni già drammaticamente colpite dagli incendi. Al momento la situazione è critica, sono in uso almeno cinque canadair, solo nella giornata di mercoledì si sono contati 170 roghi esplosi in Calabria. Una vera e propria emergenza che alimenta il dramma incendi che non lascia tregua all’Italia. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Si contano duenella provincia dia causa degliche non stanno lasciando fiato alla terra, soprattutto, dell’Aspromonte. Da giorni anche labrucia, e va ad aggiungersi a Sardegna, Sicilia e Abruzzo, regioni già drammaticamente colpite dagli. Al momento la situazione è critica, sono in uso almeno cinque canadair, solo nella giornata di mercoledì si sono contati 170 roghi esplosi in. Una vera e propriache alimenta il drammache non lascia tregua all’Italia. ...

