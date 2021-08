Da settembre Green Pass anche per scuole e trasporti. Draghi agli italiani: 'Vaccinatevi e rispettate le regole' (Di venerdì 6 agosto 2021) Vorrei "augurare buone vacanze a tutti gli italiani. Dico a tutti: Vaccinatevi e rispettate le regole". Sono le frasi del presidente del Consiglio alla conferenza stampa prima della pausa estiva a ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 agosto 2021) Vorrei "augurare buone vacanze a tutti gli. Dico a tutti:le". Sono le frasi del presidente del Consiglio alla conferenza stampa prima della pausa estiva a ...

Advertising

borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : Dato che politicamente sul green pass non si può più fare nulla fino a Settembre e mediaticamente anche allora and… - Agenzia_Ansa : La certificazione verde sarà obbligatoria anche per i trasporti a lunga percorrenza dal 1 settembre. E si va verso… - Borghi_Tv : @borghi_claudio 'Dato che politicamente sul green pass non si può più fare nulla fino a Settembre' dobbiamo difende… - toniste77 : RT @borghi_claudio: Dato che politicamente sul green pass non si può più fare nulla fino a Settembre e mediaticamente anche allora andrà c… -