Da oggi 6 agosto obbligo di Green Pass in tutti i luoghi al chiuso. E da settembre linea dura per il personale scolastico (Di venerdì 6 agosto 2021) obbligo di Green Pass per i docenti e il personale scolastico (non per gli studenti minorenni). E non solo: dopo cinque giorni di assenza, verranno sospesi senza stipendio. Così ha deciso il Consiglio dei ministri per riaprire le scuole in sicurezza e non ritrovarsi a dover rimettere gli studenti in Dad. Dal 1 settembre, quindi, docenti e personale della scuola potranno lavorare soltanto se dimostreranno di essere immunizzati, guariti dal Covid-19 o negativi al tampone.

