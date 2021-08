Covid | salviamo i medici e i malati

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tanto lo stress di chi, in pandemia, ha lavorato nella prima linea dell'ospedale. Ma non dimentichiamo la sofferenza dei pazienti, spesso trattati in modo brusco e sbrigativo, ben prima del. Un medico intervistato da un quotidiano nazionale ha affermato che dopo mesi passati vestiti come palombari nelle corsie degli ospedali, tra i letti dei contagiati, nelle terapie intensive, spesso addirittura nei corridoi (soprattutto in alcuni ospedali del Sud) l'impatto psicologico, sia per loro sia per gli infermieri, è stato devastante. «Diventi intollerante» ha affermato «verso chiunque faccia richieste o si lamenti, i pazienti ti danno fastidio, li trovi insopportabili». ...

... come avete affrontato i continui cambiamenti di regole e restrizioni? L'impatto del- 19 è ... Perdiamo un poco tutti e citutti. Ci sono stati solo due affittuari che hanno fatto muro "...Il- 19 ha provocato 4,2 milioni di morti nel mondo (dati Oms - Ministero salute, al 3 agosto)? Posso non crederci, in molti possono pensare che si tratta di una gigantesca macchinazione ...Il Green Pass diventa obbligatorio da oggi, 6 agosto. La famosa Certificazione Verde COVID-19 verrà dunque richiesta per effettuare alcune attività ma anche per entrare in alcuni luoghi come cinema, t ...Oggi, venerdì 6 agosto il green pass diventa obbligatorio per svolgere alcune attività, con nuove regole per accedere a piscine, palestre, ristoranti e non solo. E c'è il via libera del Consiglio dei ...