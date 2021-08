Cnn licenzia tre dipendenti: “Entrati in sede senza vaccino” (Di venerdì 6 agosto 2021) La Cnn ha licenziato tre dipendenti Entrati nel quartier generale dell’emittente a New York pur non essendo vaccinati contro il Covid-19. “La settimana scorsa siamo stati informati della presenza in sede di tre dipendenti non immunizzati”, si legge in un documento interno fatto circolare tra i dipendenti citato dal Los Angeles Times. “Tutti e tre sono stati sollevati dai loro incarichi. Lasciatemi essere chiaro. Abbiamo una politica della tolleranza zero su questo. Dovete essere vaccinati per entrare in ufficio. E dovete essere vaccinati per poter lavorare sul campo, con ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) La Cnn hato trenel quartier generale dell’emittente a New York pur non essendo vaccinati contro il Covid-19. “La settimana scorsa siamo stati informati della preindi trenon immunizzati”, si legge in un documento interno fatto circolare tra icitato dal Los Angeles Times. “Tutti e tre sono stati sollevati dai loro incarichi. Lasciatemi essere chiaro. Abbiamo una politica della tolleranza zero su questo. Dovete essere vaccinati per entrare in ufficio. E dovete essere vaccinati per poter lavorare sul campo, con ...

